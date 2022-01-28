Минобороны обратилось к родителям и родственникам военнослужащих

В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в последние дни временно запрещены встречи родителей и родственников с военнослужащими, проходящими службу в азербайджанской армии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в целях охраны здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения заболеванием родителям и родственникам военнослужащих рекомендуется не посещать воинские части, в особенности не присутствовать на церемонии приведения к присяге, намеченной на 6 февраля.

«Призываем граждан с пониманием отнестись к мерам медицинского обеспечения, применяемым в азербайджанской армии, строго соблюдать правила карантина», - отметили в министерстве.