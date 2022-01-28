Массовые протесты в Канаде: премьер Трюдо сбежал из своей резиденции

29 января в Канаде проходили акции протеста из-за введенных в связи с COVID-19 ограничений. Как передает CBC, на Парламентском холме собирались около 1 тыс. дальнобойщиков и других протестующих. Крупный торговый центр Ридо, расположенный недалеко от основного места протеста, был закрыт досрочно. На Веллингтон-стрит собрались грузовики, на которых навешаны транспаранты. Протест носил мирный характер, как сообщил представитель полицейской службы Оттавы, никому из протестующих не было предъявлено никаких обвинений, передает РБК.

Акция также продлится в воскресенье. По оценкам властей, всего в ней примут участие до 10 тысяч человек. При этом некоторые демонстранты заявили о том, что не уйдут до тех пор, пока не будут выполнены их требования, либо Трюдо не покинет свой пост. Дальнобойщики планируют остаться в центре Оттавы возле Парламентского холма как минимум до понедельника. В субботу в Оттаве к ним присоединились около десяти тысяч граждан, чтобы выразить протест против требований вакцинации, масок и блокировок.