Синоптики о погоде на понедельник
В понедельник, 31 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром и днем местами туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 1-3, днем 7-12, в Баку ночью 1-3, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70%.
В районах Азербайджана также без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах вероятны осадки, снег. Ночью и утром возможен туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, в высокогорье до 18 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.