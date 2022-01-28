Конфискация собственности: Лондон пригрозил российским олигархам

«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», - заявила Трасс, цитату которой приводит РБК.

Собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.

По словам британского министра, этот законопроект позволит ввести ограничения не только против непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины компаний, но и против любых компаний, «интересных Кремлю».

Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.