Алиев об отношениях с Путиным: «Наше политическое взаимодействие находится на очень высоком уровне»

«С президентом Российской Федерации Владимиром Путиным мы встречаемся довольно часто и в России, и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи придают очень позитивный импульс развитию нашего (между двумя государствами – ред.) взаимодействия. И наше политическое взаимодействие находится на очень высоком уровне». Как сообщает haqqin.az об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в передаче «Формула власти», отвечая на вопрос известного российского журналиста Михаила Гусмана о нынешнем уровне отношений с российским лидером.

И.Алиев отметил значимость гуманитарных форумов, в частности форума межкультурного диалога в Баку, которые проходят под патронажем президентов России и Азербайджана. Президент отметил, что в условиях пандемии ограничены возможности для дальнейшего проведения этих форумов: «Но главное сохранить содержание и позитивный опыт сотрудничества. Сотрудничество Азербайджана и России в гуманитарной сфере является образцом таких взаимоотношений. В России очень высоко ценят, что в Азербайджане действуют свыше 330 школ с обучением на русском языке, а также филиалы ведущих российских вузов. Мы находимся в постоянном контакте, и работаем, как близкие друзья и партнеры».