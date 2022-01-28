Сафар Мехтиев: Азербайджан заработал 2 млн манатов на границе с Арменией

На таможенном посту, расположенном на участке Эйвазлы Губадлинского административного района, осуществляется не только оформление импорта товаров и транспортных средств в Азербайджан, но и таможенный контроль и досмотр международных транспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджана в пределах международно признанных границ страны, как легковых, так и грузовых автомобилей, а также взимание таможенных пошлин и сборов, связанных с дорожным налогом, в пределах, установленных законодательством. Об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном 30-летию образования таможенных органов Азербайджана и профессиональному празднику сотрудников таможни.

По словам Мехтиева, "на сегодняшний день через таможенный пост прошло более 6 000 транспортных средств. К ним относятся частные автомобили, автобусы и грузовики. С этих автомобилей было собрано и перечислено в государственный бюджет около 2 миллионов манатов", - приводят его слова местные СМИ.

Глава ГТК также отметил, что в настоящее время строятся таможенные посты в новых аэропортах, имеющих статус международных. В каждом из них будут открыты новые таможенные пункты и посты.