Медсестры заработали $1,5 миллиона на поддельных справках о вакцинации

В Нью-Йорке полиция задержала двух медсестер. Их подозревают в продаже свидетельств о вакцинации от коронавируса непривитым пациентам. По данным телеканала ABC, женщины предоставляли свои услуги за $220 с взрослого и $85 – с ребенка.

Они выливали препарат в раковину, списывали его, а заказчикам выписывали сертификат о вакцинации и вносили их в общую базу данных. Согласно сообщению, при обыске у них нашли $900 000 наличными. Также полиция обнаружила записи, подтверждающие, что женщины заработали $1,5 млн. Они торговали сертификатами с ноября 2021 по январь 2022 года.

Женщин разоблачил детектив под прикрытием, который заказал себе сертификат и получил его без вакцинации.