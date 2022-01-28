Ильхам Алиев в Гяндже обновлено; фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января приехал в город Гянджа.
Официальный сайт президента Азербайджана сообщает, что глава государства посетил установленный в центре Гянджи памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и возложил к нему цветы.
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра, Гянджинского регионального центра №2 ASAN Xidmət. Глава государства также ознакомился с ходом строительства во Дворце спорта Гянджи, принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги», заложил фундамент Гянджинского мемориального комплекса.
Президент Ильхам Алиев дал интервью государственному информагентству АзерТАдж.
Подробный материал о поездке главы государства в Гянджу будет опубликован 31 января.