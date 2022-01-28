Токаев сравнил олигархов Казахстана и Узбекистана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью местному телеканалу «Хабар» привел в пример богатых людей из Узбекистана, сравнив их с казахстанскими олигархами.
«Лоббисты работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан, заработав серьезные, большие деньги в нашей стране, и сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу «чем хуже, тем лучше». В этом плане я сравниваю богатых людей из Узбекистана, которые заработали большие деньги вне Узбекистана, за пределами, но они приезжают на свою историческую родину и просят президента Узбекистана дать им поручения: «Что мы можем сделать для узбекского народа, какую помощь оказать?» И строят больницы, строят инфраструктуру за свои личные средства. В этом большая разница между узбекскими так называемыми олигархами и нашими олигархами, которые или здесь, или, тем более, за границей атакуют свою страну», - сказал президент Казахстана, передает агентство Centralasia.