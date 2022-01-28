Американским дипломатам вновь рекомендовали покинуть Украину

Диппредставительство США в Киеве снова порекомендовало американским гражданам покинуть территорию Украины из-за «российской угрозы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

«Ситуация в Украине все еще непредсказуема из-за растущих угроз со стороны России. Она может ухудшиться в любой момент», - объявили представители посольства, попросив американцев покинуть страну и предложив маршруты через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Подобное сообщение было опубликовано и 26 января.