Стамбульский аэропорт признали самым загруженным аэропортом Европы

По итогам 2021 года Стамбульский аэропорт стал самым загруженным аэропортом Европы с показателем 36 млн 988 тысяч 563 пассажира.

Согласно ежегодному отчету Международного совета аэропортов Европы, пассажиропоток в аэропортах континента в прошлом году вырос на 37 процентов, тогда как в 2020 году на фоне пандемии этот показатель сократился на 59 процентов по сравнению с 2019 годом.

По данным ACI Европы, наибольшее число пассажиров в 2021 году обслужили воздушные гавани Турции и России. Самым загруженным аэропортом по итогам 2021 года признан Стамбульский аэропорт – 36 988 563 пассажиров. На втором месте международный аэропорт Шереметьево в Москве – 30 943 456 пассажиров, на третьем аэропорт имени Шарля де Голля в Париже – 26 201 698 пассажиров, на четвертом – амстердамский аэропорт Схипхол, на пятом – аэропорт Домодедово в Москве, передает Anadolu.