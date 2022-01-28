В НАТО признали: мы не знаем истинных намерений России
Североатлантический альянс не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины. Об этом в интервью BBC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, у организации «есть неопределенность в вопросе намерений России в Украине», сообщает ТАСС.
При этом Столтенберг дал понять, что НАТО не собирается отправлять войска в Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой – альянс сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против России.