Голодный лев загрыз работника зоопарка

Лев напал на одного из работников зоопарка в расположенном в центральной части Ирана городе Арак. Об этом сообщает в воскресенье агентство Tasnim.

38-летний сотрудник пришел покормить льва, который в этот момент вырвался из клетки. В результате нападения человек погиб.

Администрация учреждения сообщила, что были приняты соответствующие меры, и животное не покинуло пределы зоопарка. При этом руководство попросило жителей города не приближаться к территории зоопарка.