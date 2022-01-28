Ситуация вокруг Украины угрожает мировому рынку зерна

Напряженность в отношениях между Украиной и Россией может негативно отразиться на ситуации на мировом рынке зерна, учитывая, что две страны являются его крупными производителями, заявила в беседе с ТАСС экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Моника Тотова.

По словам экономиста, сложно оценить, каким будет это воздействие, поскольку цены на продовольственных рынках зависят от множества факторов. "С учетом вклада России и Украины в мировой рынок зерновых напряженность между этим странами влияет на рынки. На них влияют многие факторы, такие как волатильность, погодные условия, цены на производственный материал и многое другое, поэтому сложно сказать, каким именно будет воздействие, но, безусловно, нынешняя ситуация способствует созданию неуверенности на рынках", - сказала эксперт.

Она добавила, что многое зависит от "продолжительности нынешней ситуации и того, как она будет развиваться".

Тотова напомнила, что на Россию приходится 20% мирового экспорта пшеницы, на Украину - 10%. В России производится 10% мирового объема пшеницы, в Украине - 3%.