Лучший результат Шахрияра Мамедъярова за всю историю выступлений в Вейк-ан-Зее

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров партию последнего, 13-го тура уже провел. Он сыграл вничью белыми фигурами с американцем Фабиано Каруаной. Набрав 8 очков, Шахрияр обеспечил себе 2-е место, пропустив вперед только чемпиона мира Магнуса Карлсена, у которого 9,5 очка. 3-е место занял венгр Рихард Раппорт, также набравший 8 очков, но уступивший Шахрияру по дополнительным показателям.

Это самое успешное выступление Мамедъярова в Вейк-ан-Зее, где он участвует с 2004 года. Ранее лучшим для Шахрияра был турнир 2018 года, когда он поделил в Нидерландах 3-4-е места.

Напомним, представитель Азербайджана выигрывал в Вейк-ан-Зее один раз. В 2007 году Теймур Раджабов поделил 1-е место с болгарином Веселином Топаловым и армянином Левоном Ароняном. Рекордсменом по количеству побед является Магнус Карлсен. В этом году он победил тут в восьмой раз.