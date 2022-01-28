Скажем прямо, профицит счета текущих операций в 10% ВВП – это высокий показатель для любой страны, в том числе и для Азербайджана. Только в отличие от других стран мы привыкли и к более высоким показателям. Так, профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 9 месяцев прошлого года (более свежие данные Центробанк еще не представил) составил почти 4 млрд долларов - 10,7% ВВП, или 3 млрд 939,1 млн долларов.

Пресс-конференции председателя правления Центробанка Азербайджана Эльмана Рустамова, посвященные актуальным проблемам денежно-финансовой политики, стали традиционными. Как правило, в стречи главного банкира с журналистами вызывают неподдельный интерес общественности, ибо вносят ясность в наиболее проблемные сферы азербайджанской экономики. Последняя встреча главы Центробанка с журналистами запомнилась его заявлением о профиците счета текущих операций платежного баланса в этом году, который может достичь 10% ВВП.

Необходимо подчеркнуть, что счет текущих операций платежного баланса Азербайджана скатывается в дефицитную зону лишь в кризисные для страны годы. К примеру, по итогам 2020 года, запомнившегося вызванными коронавирусом ограничениями в глобальных масштабах, дефицит счета текущих операций платежного баланса за те же 9 месяцев составил 0,5% ВВП, или 208,3 млн долларов. Аналогичная картина была и в кризисные в 2014-2016 годы. Но в прошлом году вызванные пандемией ограничения были смягчены, экономические показатели страны начали расти, а к концу года наверстали случившиеся в предыдущем году потери.

Одним словом, все говорило о закономерном восстановлении экономики, что, безусловно, отразилось на платежном балансе (платежный баланс способствует росту валютных резервов страны) в целом и его составной части – счете текущих операций. Но прогноз главного банкира страны по конечным результатам показывает, что особых изменений в объеме профицита не будет. Правда, при этом Рустамов дал ясно понять, что все расчеты Центробанка по-прежнему строятся на мировых нефтяных ценах. По его словам, профицит в 10% ВВП возможен при условии, если среднегодовая цена 1 барреля нефти на мировом рынке составит 70 долларов. А вот если цены опустятся до 50 долларов за баррель, то профицит снизится до 4% ВВП.

На своей пресс-конференции главный банкир впервые обратил свой взор и на новый перспективный источник валютных доходов страны – газ.

Со своей стороны отметим, что в 2021 году Азербайджан уже экспортировал свыше 20 млрд кубометров природного газа на сумму порядка 5,4 млрд долларов. Но указанный экспортный объем газа не поддается сравнению с предстоящими объемами доставки азербайджанского газа в Европу посредством коридора ЮКГ. Да и цены на «голубое топливо» выросли настолько, что они вполне могут конкурировать с нефтяными…

Таким образом, исходя из слов Э.Рустамова, можно прийти к выводу: азербайджанская экономика все еще критически зависит от мировых цен на нефть и газ. Обратимся к показателям последних 9 месяцев прошлого года по нефтегазовому сектору. По итогам трех кварталов прошлого года профицит вырос вдвое и составил 8,2 млрд долларов. И напротив, дефицит по ненефтяному сектору возрос на 1,5% и составил 4,3 млрд долларов. Этому способствовали возросшие с 41,6 доллара за баррель за 9 месяцев 2020 году до 61,9 доллара за аналогичный период 2021 года средние цены на нефть.

Вывод, к которому нас подталкивают слова Э.Рустамова: будут дорогие нефть и газ – экономика вырастет, а при дешевых - упадет. Нефть и газ продолжают доминировать в экономике страны…