Азербайджанская команда Land of Fire стала победителем Кубка мира по поло на снегу.

37-й по счету турнир прошел в швейцарском Санкт-Морице. Наша команда вышла в финал, где встречалась с клубом Clinique La Prairie. Матч завершился со счетом 6:2,5 в пользу Land of Fire.

Таким образом, азербайджанская команда впервые стала обладателем Кубка мира на снегу. В состав Land of Fire входят капитан Эльчин Джамаллы, а также Тито Гауденци, Адриан Лапласет и Рауль Лапласет.

Всего в Кубке мира участвовали шесть команд. На пути к финалу Land of Fire победил команды Perrier Jouet и Badrutts Palace.

На финальном матче присутствовал президент Федерации конного спорта Азербайджана, глава Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев.

Также отмечается, что рядом с полем, на котором проводились соревнования, при организации нашей Федерации и Фонда Гейдара Алиева была установлена палатка, посвященная Азербайджану. Тут гости и участники соревнований имели возможность ознакомиться с образцами азербайджанской кухни, отведать сладости, узнать об исторической архитектуре Азербайджана, культуре и туристическом потенциале.

Кубок мира по поло на снегу в Санкт-Морице проводится с 1985 года каждые последние выходные января.