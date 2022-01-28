Коронавирус — одна из самых больших проблем, стоящих перед их страной в этом месяце. Так считают 35% респондентов, согласно опубликованному отчету международной исследовательской компании Ipsos.

Согласно проведенному в январе опросу Ipsos, коронавирус — проблема номер один в мире. В среднем 35% людей говорят, что это одна из самых больших проблем, стоящих перед их страной сегодня (+3 балла по сравнению с декабрем 2021 года). Страны, наиболее обеспокоенные COVID-19 в январе 2022 года, — Южная Корея, Австралия, Малайзия и Канада.

Оставшиеся пять основных проблем выглядят так: бедность и социальное неравенство (31%), безработица (28%), финансовая/политическая коррупция (27%) и преступность и насилие (26%).

Рекордное беспокойство вызывает инфляция: каждый пятый (20%) считает ее проблемой для своей страны.