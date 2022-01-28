Сборная Азербайджана заняла 2-е место на Кубке мира

Сборная Азербайджана по сабле заняла 2-е место на Кубке мира в болгарском Пловдиве.

Команда в составе Анны Башты, Севиль Буньятовой, Валерии Большаковой и Полины Каспярович с одинаковым счетом 45:39 победила сборные США и Венгрии, а в полуфинале одолела Болгарию - 45:32. Лишь в финале наших саблисток остановили француженки, победившие со счетом 45:39.

Напомним, вчера в индивидуальных соревнованиях по женской сабле Анна Башта завоевала золотую медаль Кубка мира.