Вопрос полного освобождения от прохождения обязательной службы в армии в иранском парламенте обсуждался не один год, но, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Для определенных категорий граждан теперь предоставлены условия делать это вполне легально и по установленным тарифам.

Кто может это сделать? В первую очередь - мужчины со средним специальным техническим образованием. Заплатив при этом 250 миллионов туманов, что составляет 8 928 долларов по нынешнему рыночному курсу.

Тем, кто получил высшее образование и степень бакалавра и магистра, откупиться будет дороже. Для них вносимая в бюджет государства сумма составит уже 400 миллионов туманов, что равно 14 285 долларам. И уж совсем дорого обойдется откуп от службы для обладателей ученых степеней – в 21 428 долларов. Правда, такие люди, согласно действующему законодательству, и служат-то в армии совсем недолго – от одного до четырех месяцев. При том, что обычный призывник-срочник служит в Иране два года – сокращение весьма существенное.

Учитывая количество молодых людей призывного возраста в Иране, имеющих высшее или среднетехническое образование, бюджет страны в наступающем новом финансовом году (который начнется 21 марта 2022) получит весьма существенные суммы. Для остальных же, у которых с образованием не очень – иранская армия по-прежнему открыта. Кормят, одевают, да еще и неплохое по иранским меркам жалование регулярно платят – от 79 до 473 долларов для рядовых, сержантов и младших офицеров, в зависимости от звания, должности и семейного положения.