Британия отправит своих военных в Восточную Европу. И авианосец наш обзор
В субботу Великобритания заявила, что готовится отправить дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в Восточную Европу для поддержки союзников по НАТО, поскольку Россия стягивает десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, угрожая полномасштабным вторжением. Запланированное развертывание происходит в то время, когда Соединенные Штаты и их союзники обсуждают вероятность и сроки любого такого удара.
При этом официальные лица в Вашингтоне и Лондоне убеждены, что вторжение неизбежно, а президент Украины Владимир Зеленский, наоборот, нет, назвав наращивание военной мощи на границе актом «психологического давления».
Союзники США, включая Францию, Германию и Норвегию, сохраняют надежду на достижение какого-либо дипломатического компромисса. Об этом сообщает The Washington Post.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что развертывание в регионе дополнительных британских сил, включая самолеты, военные корабли и военных специалистов, «пошлет Кремлю четкий сигнал: мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности и всегда будем поддерживать союзников НАТО «перед лицом российской враждебности».
Ожидается, что на новой неделе Борис Джонсон поговорит с президентом России Владимиром Путиным и посетит регион в ближайшие дни. Ожидается также, что МИД объявит в понедельник в парламенте об ужесточении своего режима санкций, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России.
Британская военная инициатива прозвучала на следующий день после того, как президент Байден заявил, что планирует направить часть американских войск в Восточную Европу для поддержки союзников по НАТО, назвав это число «не слишком большим». Командование Соединенных Штатов уже отдало приказ «подготовиться к развертыванию» для 8500 человек личного состава.
Предложение Великобритании, включая потенциальное удвоение численности войск в регионе, будет окончательно согласовано с официальными лицами НАТО на этой неделе. В заявлении правительства говорится, что британский авианосец HMS Prince of Wales переведен в режим ожидания, «чтобы выдвинуться в течение нескольких часов в случае роста напряженности».
Тобиас Эллвуд, член британского парламента и председатель комитета по обороне нижней палаты, сказал, что напряженность в Украине — это «момент кубинского ракетного кризиса, и мы не должны моргать». «С точки зрения России сейчас самое подходящее время для вторжения в Украину — Путин давно хотел это сделать», — сказал Эллвуд британской телекомпании Sky News.
Западные официальные лица предупредили, что российское вторжение, потенциально аналогичное аннексии Крыма в 2014 году, может произойти в любое время. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доказательств неминуемого вторжения недостаточно, обвинив своих западных коллег в разжигании «паники». Несмотря на то, что он преуменьшает угрозу вторжения, тысячи мирных жителей по всей стране готовятся к худшему.
Соединенные Штаты запросили созвать в понедельник заседание Совбеза ООН для обсуждения наращивания военной мощи России, настаивая на дипломатическом решении противостояния. Москва назвала такое требование США «пиар-ходом». По сообщению Reuters, дипломаты выразили уверенность, что любое предложение России отменить заседание будет отклонено. На фоне противостояния президент Джо Байден также должен встретиться в понедельник с эмиром Катара.
Чиновники администрации президента США работают над расширением альтернативных источников энергии для Европы, которая зависит от экспорта российского природного газа. Это делается на случай, если Москва отреагирует на потенциальные санкции, прекратив поставки важного вида топлива.