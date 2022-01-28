Отдел международной информации 19:26

В субботу Великобритания заявила, что готовится отправить дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в Восточную Европу для поддержки союзников по НАТО, поскольку Россия стягивает десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, угрожая полномасштабным вторжением. Запланированное развертывание происходит в то время, когда Соединенные Штаты и их союзники обсуждают вероятность и сроки любого такого удара. При этом официальные лица в Вашингтоне и Лондоне убеждены, что вторжение неизбежно, а президент Украины Владимир Зеленский, наоборот, нет, назвав наращивание военной мощи на границе актом «психологического давления».

Союзники США, включая Францию, Германию и Норвегию, сохраняют надежду на достижение какого-либо дипломатического компромисса. Об этом сообщает The Washington Post. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что развертывание в регионе дополнительных британских сил, включая самолеты, военные корабли и военных специалистов, «пошлет Кремлю четкий сигнал: мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности и всегда будем поддерживать союзников НАТО «перед лицом российской враждебности». Ожидается, что на новой неделе Борис Джонсон поговорит с президентом России Владимиром Путиным и посетит регион в ближайшие дни. Ожидается также, что МИД объявит в понедельник в парламенте об ужесточении своего режима санкций, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России. Британская военная инициатива прозвучала на следующий день после того, как президент Байден заявил, что планирует направить часть американских войск в Восточную Европу для поддержки союзников по НАТО, назвав это число «не слишком большим». Командование Соединенных Штатов уже отдало приказ «подготовиться к развертыванию» для 8500 человек личного состава. Предложение Великобритании, включая потенциальное удвоение численности войск в регионе, будет окончательно согласовано с официальными лицами НАТО на этой неделе. В заявлении правительства говорится, что британский авианосец HMS Prince of Wales переведен в режим ожидания, «чтобы выдвинуться в течение нескольких часов в случае роста напряженности».