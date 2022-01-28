У Армена Саркисяна остались сутки...

Парламент Армении не получал нового заявления от президента Армена Саркисяна. Не изъявил он и желания забрать свое заявление об отставке, сказала армянским СМИ пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян.

Хачатрян сообщила, что в соответствии с законодательством Армении у Армена Саркисяна остались ровно сутки на то, чтобы отозвать заявление об отставке. Если этого не произойдет, он лишится должности автоматически.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, заявив, что действующая Конституция мешает ему использовать свой потенциал для решения системных внутренних и внешнеполитических проблем.