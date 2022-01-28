Пытаются пробраться в Иран: «еврейский Талибан» напугал жителей Боснии

Жители городка относятся к сектантам враждебно, называя их «еврейским Талибаном», но поделать ничего не могут. Здание в городке вблизи Сараево, столицы Боснии и Герцеговины, законно арендовано у местного предпринимателя. Члены «Лев Тахор» поселились в этом здании в конце декабря 2021 года.

В боснийском городке Кула поселились 40 евреев-ультраортодоксов из секты «Лев Тахор». Израильское издание Ynet сообщает, что сектанты разместились в арендованном жилом доме. На недоуменные вопросы местных жителей члены секты отвечают, что приехали в Кулу лишь ненадолго и направляются в Иран.

«Не могу передать словами, какая мрачная атмосфера окружает этих людей, - сказал о членах секты один из жителей городка. - Женщины и девочки с головы до ног закутаны в черное, все мужчины одеты одинаково. Из их комнат доносятся душераздирающие религиозные песнопения», - пишут израильские «Вести».

Больше всего в Куле боятся, что сектанты подадут просьбу о предоставлении убежища и останутся в городке навсегда. Главный раввин Сараево Элиэзер Папо попытался успокоить жителей, заявив в местных СМИ, что речь идет лишь о малочисленной и безобидной группе, отвергающей современный образ жизни.

Ранее израильские «Вести» сообщали, что в октябре 2021 года около 100 членов секты «Лев Тахор», имеющих израильское гражданство, попытались выехать в Иран из Гватемалы. Об этом стало известно, когда в МИД Израиля обратились родные сектантов с просьбой предотвратить отъезд.

«Лев Тахор», или «Чистое сердце» – фундаменталистская религиозная еврейская секта, члены которой проживают в гватемальском районе Санта-Роза. Секта была создана 20 лет назад в Израиле, но затем перебралась в Канаду, оттуда в США, затем в Мексику и Гватемалу. Из документов, опубликованных в 2019 году федеральным судом США, следует, что члены секты подали в ноябре 2018 года прошение на получение в Иране политического убежища и присягнули на верность духовному лидеру этой страны. Сектанты представились в документах как "евреи, верные Всевышнему и истинной Торе, борющиеся с сионистами, захватившими власть над страной и народом Израиля"