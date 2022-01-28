Партия Пашиняна назвала своего кандидата в президенты

Правящая в Армении партия "Гражданский договор", которую ранее возглавлял премьер-министр Никол Пашинян, выдвинет на пост президента страны министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Айкакан жаманак".

"После заявления Саркисяна в прессе и соцсетях назывались разные фамилии в качестве кандидатов на пост президента. По информации "Айкакан жаманак", выбор правящей партии "Гражданский договор" пал на министра высокотехнологичной промышленности, беспартийного Ваагна Хачатряна", – сообщается на сайте газеты.

В начале 1990-х годов Хачатрян являлся мэром Еревана и депутатом парламента. Он был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе прошлого года.

Ранее издание ArmLur.am со ссылкой на свои данные сообщало, что правящая партия решила выдвинуть в президенты руководителя аппарата премьер-министра, бывшего "суперминистра" Араика Арутюняна. Однако, по сведениям "Грапарак", кандидатура Арутюняна на президентский пост вызвала шквал недовольства среди общественности.

Президент Армении избирается парламентом на семь лет. Одно и то же лицо может занимать эту должность только один раз.