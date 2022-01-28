Турецкий ученый рассказал об особенностях «омикрона»

Как сообщает турецкая пресса, об этом сказал сотрудник Университета Аднана Мендереса профессор Мехмет Полатлы. По его словам, выздоровевшие, даже если закончился карантинный период, должны в течение пяти дней общаться с окружающими исключительно в медицинской маске.

Штамм коронавируса «омикрон» выводится из организма примерно через 5-7 дней, однако в некоторых случаях это может занять больше времени, особенно когда наблюдаются такие симптомы, как сухой кашель и боль в горле.

Полатлы, руководитель рабочей группы по ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) Турецкой ассоциации торакальной хирургии, отметил, что, несмотря на то что «омикрон» более заразен, чем вариант «дельта», процент осложнений среди заразившихся им и, как следствие, госпитализаций в отделения интенсивной терапии ниже. Исследования показали, что «омикрон» в первую очередь размножается в верхних дыхательных путях, нанося меньший вред легким по сравнению с предыдущими вариантами, и вызывает серьезные заболевания лишь у небольшого процента инфицированных.

«Некоторые пациенты, особенно те, кто не привит или имеет слабую иммунную систему, могут почувствовать сильные симптомы при заражении «омикроном». Если при других вариантах коронавируса чаще отмечались высокая температура, кашель, боль в горле, одышка, то при заражении «омикроном» на первый план выходят сухой кашель, боль в горле», - отметил профессор, добавив, что пациенты также жалуются на насморк, заложенность носа, потерю вкуса или запаха, головную боль, усталость, мышечные боли, тошноту, потерю аппетита, диарею.

«При заражении штаммами «альфа» и «дельта» вирусная нагрузка имеет тенденцию усиливаться примерно через 3 дня после заражения, в среднем через 6 дней вирус постепенно слабеет и выводится из организма. Согласно исследованиям, при варианте «омикрон» вирус выводится из организма в среднем за 5-7 дней. Происходит это на фоне слабой вирусной нагрузки. Согласно новым инструкциям, пациенты без симптомов или с легкими симптомами могут выйти из карантина через 7 дней, если у них нет высокой температуры».

По словам профессора, жалобы у пациентов могут возникать в течение 3-9 месяцев после болезни. У некоторых из них наблюдается так называемый постковидный синдром, или «длинный COVID». Долгосрочные симптомы COVID-19 включают чрезмерную усталость, проблемы с памятью, одышку, учащенное сердцебиение, мышечные боли, изменения во вкусе и обонянии. Также наблюдаются когнитивная дисфункция и усталость, называемые «мозговым туманом». Нарушения же концентрации и памяти, по словам Полатлы, могут длиться 6 недель. Одышка, связанная с инфекцией COVID-19, медленно проходит через 2-3 месяца, в то время как острый кашель может продлиться около 3 месяцев.