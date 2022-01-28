Евросоюз просит газа у Азербайджана и Катара

Евросоюз ведет переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит поставки. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», — говорится в сообщении Борреля, опубликованном в его еженедельном блоге.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в ЕС сообщило, что Евросоюз обсуждает возможность осуществить своп-сделку с рядом стран, чтобы избежать перебоев в поставках газа в Европу, которые, в частности, могут быть вызваны ситуацией вокруг Украины. По его информации, Евросоюз ведет обсуждение по своп-сделкам с Катаром и Норвегией. В то же время Брюссель находится в тесном контакте с Алжиром и Египтом, а также с азиатскими странами, чтобы выяснить, возможно ли осуществить данного рода сделку.