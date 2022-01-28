Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:19

Казалось бы, пока все в пределах дипломатической и информационной войны, которая может длиться годами, не затрагивая повседневную жизнь. Казалось бы, даже министр обороны Украины признает, что армия России не приведена в состояние боеготовности, которое необходимо для наступательных действий, и если будут сделаны конкретные шаги, они будут видны невооруженным глазом… И это действительно так: практически Россия не только ничего не скрывает, она все делает демонстративно, напоказ, бравируя, словно хочет сказать своему еще недавно «братскому народу»: «Смотрите и трепещите!..»

Детская игра в гляделки Следует учесть: когда вы читаете фразу: «Российские войска сосредоточены у границы с Украиной», это не значит, что они находятся в 500 метрах от государственной границы Украины. В реальности войска расположены на приличном расстоянии от потенциальной линии фронта и дислоцируются в соседних с Украиной областях РФ. Конечно, при желании эту дистанцию можно покрыть за несколько часов, тем не менее… В целом же, российско-украинские отношения очень напоминают сегодня детскую игру в гляделки – у кого первым сдадут нервы, кто первый моргнет и, главное, какая сторона первой начнет деэскалацию назревающего конфликта. Впрочем, эти параллели верны только на данный момент. Будут ли они столь же актуальны через неделю или месяц, можно лишь предполагать. Так что расслабляться и рассчитывать, что тема исчерпана и нагнетаемая со всех сторон перспектива вооруженного вторжения России в Украину рассосется сама по себе, еще слишком рано. Отдельно следует разобраться с расхожим штампом, раскручиваемым прокремлевскими изданиями, – о том, что России, в случае вторжения на территорию сопредельного государства, предстоит иметь дело не только (и не столько!) с армией Украины, сколько с «коллективными силами Запада». На самом деле Запад, упоминаемый российской пропагандой в этом контексте, – понятие абстрактное. В геополитическом смысле Запад – это несколько ведущих стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и даже чисто азиатская Япония. У каждой из них – свой взгляд на мировой порядок и, соответственно, свои жуки в голове. Прийти к единому мнению по какому-либо вопросу, кроме разве что угрозы инопланетного вторжения на Землю, – это просто еще одна серия киноэпопеи «Миссия невыполнима».

Таким образом, утверждаемое российскими СМИ мнение, что, дескать, есть коллективный Запад, который ждет сигнала из Вашингтона, чтобы скопом броситься оборонять Украину, не выдерживает критики. Тем более в эпоху расцвета антиамериканизма и левизны европейской политики. Что же им тогда нужно? Нет общего мнения и у государств Евросоюза. Точнее, есть, но совсем не то, что пропагандисты вбивают в головы обывателей. Если европейцы и едины в чем-то, то только в том, что все происходящее вокруг и около Украины – это одна большая и ненужная Европе головная боль. Даже несмотря на то, что мировоззрение, ценности и принципы требуют от Старого Света вмешаться и поддержать относительно слабую, но проевропейски настроенную Украину, над которой уже занесена грозная длань Москвы. Мнение о том, что Запад хочет, чтобы все постсоветское пространство ориентировалось на Европу и США – еще одно заблуждение. Спрос на чернорабочих, сиделок в домах престарелых, уборщиц и официантов уже полностью удовлетворен за счет поляков, украинцев, латышей и молдаван, подавшихся в Европу в поисках лучшей жизни. Так что мы там никому особо не нужны.

«Что же им тогда нужно?» - спросите вы. Отвечаю: то, что гарантирует стабильность, комфорт и отсутствие проблем - газ, цветные металлы, ураново-графитные стержни для АЭС, «жирные» концессии и, естественно, многомиллиардные прибыли от торговли с Россией, в которой практика «адекватных откатов» давно победила теорию уплаты налогов… Словом, ситуация в Украине поставила Европу перед выбором между личным и общественным. А точнее, между чистотой в подъезде вашего дома и горячей водой в вашей ванной. Конечно, подарком для Европы стал бы отказ Киева и Тбилиси от намерения вступить в НАТО, а еще лучше – если бы Украина и Грузия вообще исчезли с карты мира и избавили тем самым европейцев от необходимости делать выбор… Но пока этого не произошло, раздираемый противоречиями Запад продолжает рефлексировать. Хуже всего приходится тотально зависимой от российского газа Германии, которая и хочет, и не может избрать жесткую риторику в отношении России, ибо такое себе могут позволить Мальта или, скажем, Черногория, но только не самое мощное в экономическом отношении государство Евросоюза. Дело в том, что отношение ведущих стран Европы к России имеет исторический background. На протяжение веков Россия для них была равным игроком и партнером. И Германия, и Франция, и Швеция, и Великобритания то дружили с Москвой, то воевали с ней, их связывали династические браки, политические союзы, экономические альянсы… Отсюда и сдержанность вкупе с дипломатической учтивостью, характерные для системы переговоров в политическом треугольнике Париж - Берлин - Москва.

Грузия испугалась упомянуть существительное «Россия» В отличие от Германии и Франции, страны Восточной Европы и Балтии такой историей взаимоотношений похвастать не могут, ведь их контакты с Москвой сводились, главным образом, к различным форматам оккупации. Соответственно, в отношении России политика Польши или, скажем, Литвы гораздо более радикальна и непримирима. Что же касается реакции стран бывшего СССР на события вокруг Украины, то они, по сути, самоустранились, храня гробовое молчание. И в самом деле, скажешь что-то – и непременно обидишь либо Москву, либо Киев. А обижать никого не хочется. Вот и решили постсоветские лидеры - это тот случай, когда молчание даже не золото, а платина.