Выступая на юбилейном мероприятии, председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев подчеркнул, что ежегодно 30 января в Азербайджане отмечается как профессиональный праздник таможенников. Нынешний профессиональный праздник совпадает с 30-летием создания таможенной службы независимого Азербайджана.

"Таможня независимого Азербайджана, можно сказать, ровесница нашей государственной независимости”, - сказал Сафар Мехтиев, отметив, что Государственный таможенный комитет был создан через три месяца после восстановления государственной независимости.

Хотя в те годы и был создан Государственный таможенный комитет, но сложная общественно-политическая ситуация не позволила сформировать таможенные органы. Только после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, как и во всех сферах, были проведены реформы в таможенной системе, произошел серьезный поворот в деятельности Государственного таможенного комитета. Одно из основных направлений защиты и дальнейшего укрепления экономической безопасности Азербайджана Гейдар Алиев видел именно в создании независимой и высокопрофессиональной таможенной службы.

Сафар Мехтиев отметил, что сейчас в мире особенно актуальны инициативы молодых государств по укреплению независимости. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, "независимость - это наше самое большое богатство, наша самая большая ценность". Есть еще одно заявление главы государства о том, что Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев, как и во всех сферах, постоянно держит в центре внимания работу по дальнейшему совершенствованию таможенной системы по всем направлениям, в результате чего в последние годы таможенная служба Азербайджана динамично развивается, уверенно продвигается вперед, реализуя новые, современные проекты как образцовая организация, отвечающая международным стандартам.