В свой юбилей таможенники напомнили о реформах Ильхама Алиева фото
В Государственном таможенном комитете состоялась торжественная церемония по случаю 30-й годовщины создания таможенных органов и профессионального праздника сотрудников таможни. В юбилейном мероприятии принял участие генсек Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.
Выступая на юбилейном мероприятии, председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев подчеркнул, что ежегодно 30 января в Азербайджане отмечается как профессиональный праздник таможенников. Нынешний профессиональный праздник совпадает с 30-летием создания таможенной службы независимого Азербайджана.
"Таможня независимого Азербайджана, можно сказать, ровесница нашей государственной независимости”, - сказал Сафар Мехтиев, отметив, что Государственный таможенный комитет был создан через три месяца после восстановления государственной независимости.
Хотя в те годы и был создан Государственный таможенный комитет, но сложная общественно-политическая ситуация не позволила сформировать таможенные органы. Только после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, как и во всех сферах, были проведены реформы в таможенной системе, произошел серьезный поворот в деятельности Государственного таможенного комитета. Одно из основных направлений защиты и дальнейшего укрепления экономической безопасности Азербайджана Гейдар Алиев видел именно в создании независимой и высокопрофессиональной таможенной службы.
Сафар Мехтиев отметил, что сейчас в мире особенно актуальны инициативы молодых государств по укреплению независимости. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, "независимость - это наше самое большое богатство, наша самая большая ценность". Есть еще одно заявление главы государства о том, что Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня.
Было отмечено, что президент Ильхам Алиев, как и во всех сферах, постоянно держит в центре внимания работу по дальнейшему совершенствованию таможенной системы по всем направлениям, в результате чего в последние годы таможенная служба Азербайджана динамично развивается, уверенно продвигается вперед, реализуя новые, современные проекты как образцовая организация, отвечающая международным стандартам.
Сафар Мехтиев отметил, что таможенная служба Азербайджана, придав особое значение применению информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности, провела в этой сфере кардинальные реформы. Расширен охват реформ в сфере обеспечения прозрачности таможенной системы, совершенствования управления, увеличения количества электронных услуг и др. Эти реформы сыграли важную роль в повышении культуры обслуживания, формировании принципов добровольного соблюдения законности у участников внешней торговли и облегчении международной торговли.
В результате комплексных мер, осуществляемых таможенными органами Азербайджана в течение 2021 года, из незаконного оборота изъято более 3 тонн 43 килограммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Как и в прошлые годы, в 2021 году удельный вес Государственного таможенного комитета в поступлениях годового бюджета по стране возрос, и было достигнуто перевыполнение бюджетного обязательства. В прошлом году было собрано и перечислено в государственный бюджет 4 миллиарда 342 миллиона 967 тысяч манатов таможенных платежей против прогноза в 3 миллиарда 900 миллионов манатов. Бюджетное обязательство выполнено на 111,36 процента.
Затем, выступая на мероприятии, генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником и отметил высокую оценку 30-летней деятельности азербайджанской таможни со стороны государств-членов ВТО. Кунио Микурия подчеркнул, что азербайджанская таможня добилась значительных успехов в усилении потенциала, а полученные в этой области знания и навыки удалось вывести за пределы страны.