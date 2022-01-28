Евросоюз раскрыл подробности новых санкций против России

Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны, заявил в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.

"В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций", - отметил глава европейской дипломатии, его цитирует ТАСС.

По мнению Борреля, "Россия ведет войну нервов". "Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути", - утверждает он.

Кроме того, дипломат пообещал "соответствующую реакцию" на решение России расширить черный список невъездных лиц. Речь идет об объявленном 28 января российским МИД запрете на въезд в Россию руководителям "отдельных европейских ЧВК" (частных военных компаний), представителям силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти стран Евросоюза. По мнению Борреля, такое действие со стороны российских властей "подпитывает атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации".