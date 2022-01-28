Ученые выяснили, как получить «супериммунитет» против коронавируса
Люди, переболевшие «омикроном» после вакцинации, смогут получить «супериммунитет» против будущих штаммов. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследования ученых из Орегонского университета здоровья и науки.
По данным исследования, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации смогут приобрести повышенную устойчивость перед будущими разновидностями вируса. Так, привитые пациенты, которые перенесли болезнь в период распространения дельты, получили защиту, до тысячи процентов более эффективную, чем после второго укола вакциной Pfizer.
Ученые отметили, что естественная защита у переболевших вырабатывает только «нормальный» иммунитет, а «супериммунитет» разовьется лишь при условии вакцинации. «Высоким становится не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов вируса», — рассказал соавтор исследования Фикаду Тафессе.