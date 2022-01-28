Полная вакцинация с 1 февраля станет обязательным условием для использования любого общественного транспорта и такси в Саудовской Аравии. Об этом сообщило в воскресенье Главное управление транспорта королевства, передает Саудовское агентство печати.

"С 1 февраля 2022 года вакцинация бустерной дозой и официальный "иммунный статус" в специальном приложении Минздрава являются обязательным условием для пользования наземным, морским, железнодорожным транспортом, - отмечается в сообщении ведомства. - Исключение делается только для тех, кто освобожден от вакцинации, что отражено в приложении".

Это решение затрагивает поезда, такси, аренду машин, в том числе через любые приложения для пассажирских перевозок, внутренние и междугородные автобусы, а также паромы. Кроме того, по информации транспортных властей, невакцинированным или не полностью вакцинированным людям запрещен также вход в штаб-квартиру ведомства, здания транспортных компаний и служб, пункты проката авто, офисы перевозчиков.