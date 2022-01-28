Умер режиссер и актер Виктор Мережко
Советский и российский режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко умер в возрасте 84 лет, сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.
«Виктор Иванович скончался», - сказали в Союзе Интерфаксу.
По сценариям Виктора Мережко снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них «Родня», «Полёты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться». Известен и как драматург, его пьесы «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я - женщина», «Женский стол в охотничьем зале» были поставлены в театрах. Помимо этого, он сценарист к мультфильмам «Василиса Прекрасная», «Премудрый Пескарь», «Волчище — серый хвостище», «Медведь — липовая нога» и «Приключения пингвиненка Лоло».