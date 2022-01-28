Трагический инцидент произошел в ночь на 30 августа прошлого года в Сабаильском районе по адресу: улица Э.Азимова, 30а. Пьяный Руслан, выпивавший вместе с приятелями-алкоголиками Маратом Гамидовым и Эльдаром Гурбановым, вначале ударил Эльдара кулаком, а затем набросился на собутыльника и начал избивать его ногами. От тяжелых ранений Гурбанов скончался на месте.

Один из них, Эльдар Гурбанов, умер от побоев, другой - 47-летний житель Баку Руслан Алешкин предстал перед судом по обвинению в умышленном убийстве. После завершения следствие по делу Алешкина, оно было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Пролилась кровь между друзьями, выросших в одном районе, просивших милостыню на одних улицах, покупавших водку в одних магазинах, и проживших, вроде бы, очень похожую, но, как оказалось, разную судьбу…

Обвиняемый Алешкин виновным себя не признал. В показаниях он рассказал суду, что родился в Баку и жил с матерью Татьяной в поселке Бадамдар.

«Я - единственный сын в семье, отца своего никогда не видел, жил с матерью, которая умерла в 2001 году. После ее смерти я остался на улице», — рассказал Р.Алешкин.

Бездомный Руслан бомжевал много лет. Бывали времена, когда он подрабатывал рабочим. Всю свою жизнь он провел в окружении двух друзей - таких же как он алкоголиков Марата и Эльдара. Из них женат был только Марат. Но и его брак продлился недолго. После того, как Марат развелся, он жил один, Руслан с Эльдаром обычно оставались у него по ночам.

В день инцидента друзья устроили очередную пьянку, выпив, примерно, восемь литров водки на троих. Под воздействием алкоголя Руслан обругал Эльдара. Тот в долгу не остался. Завязалась драка, Руслан ударил Эльдара кулаком в лицо. Марат попытался разнять друзей, но сил не хватило. От ударов Эльдар упал и ударился о землю головой. Разъяренный Руслан набросился на лежащего друга и стал бить его ногами по голове.

«У Эльдара и раньше были припадки, он часто терял сознание, - рассказал суду обвиняемый. - На этот раз я тоже подумал, что он просто потерял сознание. Но через несколько минут Эльдар перестал дышать. Я схватил его за руки и потащил в ванную, там уложил на пол, снял с него футболку и облил холодной водой, но Эльдар все равно не приходил в себя. Я закрыл дверь в ванную и вышел на улицу».

Увидев, что друг детства умер, Руслан попросил хозяина квартиры подождать до утра:

«Марат был в шоке, - рассказал обвиняемый. - Он ругал меня и все время спрашивал: «Зачем ты это сделал?!..» Я сказал ему, пусть Эльдар останется в ванной, а утром я его заберу».

Проснувшись днем, Руслан вбежал в ванную надеясь, что Эльдар пришел в себя. Но увидев, что друг по-прежнему лежит без движения, он понял, что Эльдар умер.

«Я сказал Марату, что на улице много людей, пусть наступит ночь, и я уберу тело, - рассказывал обвиняемый. – Марат согласился. Потом я сел за стол и стал пить. На этот раз пить со мной Марат не захотел. В 4 часа утра я вынес тело Эльдара за ворота. Я тащил за руки и бросил его на обочине дороги. Потом вернулся домой и уснул. На следующий день полиция задержала меня в парке в Бадамдаре».

В своих показаниях брат покойного, Салим Гурбанов, сообщил, что Эльдар подрабатывал на жизнь рабочим, а в последнее время бродяжничал:

«Я всегда заботился о нем, - сказал на суде Салим Гурбанов. - Иногда он приходил и оставался у меня. Последний год он, в основном, бродяжничал. У него было несколько друзей-алкашей, с которыми он пил и спал на улице. Я неоднократно просил брата не связываться с бомжами. 27 августа, проходя через парк, я увидел Эльдара и его друзей. Брат подошел ко мне и сказал, что несколько дней поживет у Марата. С тех пор я его не видел. У Эльдара не было мобильного телефона, и он не употреблял наркотики. И еще у него не было врагов. Он только пил. И даже пьяным никогда ни с кем не ругался, не конфликтовал…»

Марат Гамидов, единственный свидетель происшествия, в своих показаниях на суде рассказал, что они хоть и пили, но никогда не ссорились между собой, всегда были дружны.

«Я знаю Руслана и Эльдара много лет. Оба они бомжевали. Мы вместе ели, пили, они часто приходили в мой дом. Водку, в основном, приносил Руслан. В день инцидента я услышал, как Руслан и Эльдар ругаются. В тот день мы все были сильно пьяны. Выйдя на улицу, я увидел, что Руслан избивает Эльдара, он был просто вне себя от ярости. Я их разнял и отвел Руслана в сторону. Я был пьян, точно не помню, что и как происходило. Разняв их, я заметил, что Эльдар не дышит. Я не сообщил в полицию, потому что испугался…»

Эта печальная история вновь открывает нам глаза на то, что делает с человеком алкоголь, и в какую бездну он толкает порой людей.