Байден назвал талибам свое условие

Движение «Талибан» должно освободить американского гражданина Марка Фрерихса — только после этого может начаться обсуждение легитимизации власти талибов, заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Талибы должны немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут рассчитывать на какое-либо рассмотрение вопроса об их стремлении к легитимности. Это не подлежит обсуждению», — сказал Байден.

В августе 2020 года Госдеп предложил вознаграждение в размере до $5 млн за информацию о похищении двух американцев, пропавших ранее без вести в Афганистане. Марк Фрерихс, один из пропавших, перестал выходить на связь в начале февраля 2020 года. На тот момент он проживал в Кабуле. Фрерихс переехал в Афганистан за 10 лет до этого.