За пять дней до Олимпиады: в Пекине всплеск коронавируса

В Пекине за пять дней до начала зимних Олимпийских игр cообщили о самом большом количестве случаев заражения COVID-19 за последние 18 месяцев. Об этом сообщило BBC News.

После того как в китайской столице было зарегистрировано еще 20 случаев, официальные лица объявили, что некоторые местные районы будут закрыты на локдаун. Жители Пекина должны будут пройти проверку.

Ранее организаторы Олимпийских игр сообщили о 36 новых случаях заражения сотрудников и спортсменов, связанных с Олимпиадой. Из них 19 человек являются непосредственно спортсменами или официальными представителями команд, отмечается в сообщении Оргкомитета.