Канада отзывает дипломатов из Украины

На фоне напряженности между Россией и Украиной Канада решила временно отозвать из Киева "неключевых сотрудников" своего посольства и оставшихся в стране родственников дипломатов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канадского правительства.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, команду дипмиссии усилят эксперты, специализирующиеся в том числе на реформах сектора безопасности и урегулировании конфликтов. Таким образом, посольство Канады в Киеве продолжит свою работу.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о вывозе из Украины сотрудников своих дипмиссий и членов их семей. Вслед за ними и власти Германии заявили, что родственники немецких дипломатов, которые хотят покинуть Украину, могут сделать это за счет МИД ФРГ. Решение канадских властей было принято, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского не эвакуировать из страны сотрудников иностранных дипмиссий.