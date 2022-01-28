Жириновский призвал запретить в России доллары и лишить Европу газа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить в России оборот долларов и перестать поставлять российский газ в Европу. Такие заявления он сделал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Забирайте ваши доллары! Нам не нужен ни один ваш доллар! К этой грязи мы даже руками прикасаться не будем. Разве они это сделают? Нет. Резко упадет доверие к доллару», — возмущается российский политик. По его мнению, отказ от валюты может стать «важным и решительным антизападным шагом».

Кроме того Жириновский считает, что нужно прекратить поставлять российский газ в Европу, чтобы жители стран ЕС «замерзли и восстали».