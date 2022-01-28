Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 03:19

Китай создал сеть компаний внутри Израиля для теневого приобретения оборонных технологий. Такими разведданными с властями еврейского государства поделились США. Мало Вашингтону было проблем от иранских «серых рыцарей» - созданной Корпусом стражей исламской революции сети зарегистрированных на Западе компаний, которые занимались кражей современных технологий, так теперь к ним добавилась новая головная боль. А именно – попытки Китая получить доступ к новейшим военным технологиям через Израиль.

Ситуация привлекла внимание разведывательного сообщества США из-за намечающегося судебного процесса против местной компании по производству беспилотных летательных аппаратов Solar Sky и ее владельца Эфраим Менаше. Причем, дело обещает быть громким, ведь в этой истории замешаны граждане Израиля, создававшие фирмы, работающие в интересах Китая, а испытания боевой техники для КНР проводились прямо на территории еврейского государства. «Но ведь у Китая есть свои БПЛА, зачем им израильские технологии?», - спросит скептически настроенный читатель. Есть-то они есть, но получается с ними не очень, мягко говоря, удачно. «Два из трех БПЛА имели неработающее оборудование GPS с начала введения аппаратов в войсковую эксплуатацию. На постоянной основе имела место быть утечка азота из камер EO/IR, установленных на БПЛА, в результате чего электрооптические/инфракрасные системы были практически бесполезны. Еще одна критическая проблема связана с SATCOM (спутниковая связь). Выход из строя антенн спутниковой связи был зафиксирован еще до начала тестовых полетов. Один из самых распространённых дефектов топливной системы – отказ топливного насоса (у 60% авиапарка)» - такие данные приводятся в официальных отчетах Пакистана, ближайшего военного союзника Китая, о проблемах китайских ударных дронов.

Уличить пакистанцев в предвзятости крайне затруднительно, ведь и другие покупатели китайских БПЛА - Ирак, Эфиопия, Саудовская Аравия - столкнулись абсолютно с теми сложностями. Более того, в 2020 году в Ливии китайские ударные дроны применялись не в меньших количествах, чем турецкие TB-2 «Байрактар», но об их успехах этой продукции китайского оборонно-промышленного комплекса никогда ничего слышно не было. На данный момент Китай активно теряет рынок БПЛА – старые клиенты отказываются от его продукции по негативным результатам эксплуатации, а новые не появляются – они ищут проверенное и эффективное оружие, подчас находя его в лице турецкого БПЛА «Байрактар». Помимо этого, большие вопросы вызывает и высокоточное китайское оружие, которое имело большое количество случаев отказа в боевых условиях. Ситуация для Пекина неприемлемая, и он кинулся исправлять ее – через Израиль. И внезапно обнаружилось, что созданные в еврейском государстве фильтры против этого: строгие предписания к частным фирмам, работающим в оборонном секторе, не иметь никаких контактов с Китаем, инструкции о том, что о любой попытке китайцев установить с такими фирмами контакт израильтянам следует немедленно сообщать в местную контрразведку Шин Бет и прочее, и прочее – все это просто не работает. Близкие к правительственным кругам источники говорят, что это происходит потому, что «подставные компании тщательно замаскированы» и вообще, китайцы очень коварны. Но, думается, дело не в этом. Во-первых, Пекин платит израильским бизнесменам за сотрудничество очень хорошие деньги. Нет, не так. ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ! А, как известно, «нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист за 300 процентов прибыли». Во-вторых, позиция израильского правительства заключается в том, чтобы «пройти по тонкой веревке» - между экономическими выгодами от официального, полуофициального и совсем уже неофициального сотрудничества с Китаем в деликатных вопросах и пока еще жизненно необходимой для еврейского государства политической ориентацией на Вашингтон. Понятно, что такая, мягко говоря, двойственность, вызывает всевозможные коллизии. Запрет на экспорт израильских оборонных технологий в Китай под давлением Вашингтона вроде, как и действует – но всегда возникают соблазны и пути для его обхода: то по политическим мотивам, то по финансовым.

И что интересно – эта израильско-китайская история тянется уже два десятилетия. С 2000 года, когда еврейское государство под давлением Вашингтона расторгло с Пекином контракт на поставку бортовых систем раннего обнаружения Phalcon для китайских ВВС. В этой связи израильтяне выплатили Китаю компенсацию в размере 350 миллионов долларов, что, судя по всему, явилось просто трагедией для трепетной души еврейских бизнесменов. Поэтому спустя пять лет они действовали уже по-другому. В 2004-м китайцы привезли в Израиль для модернизации проданную им еврейским государством систему «Гарпия», разработанную в компании Israel Aerospace Industries. В Вашингтоне тут же начали скандалить и требовать разорвать контракт, поскольку модернизированная «Гарпия» на вооружении Китая создала бы серьезные проблемы для американской авиации, случись конфликт из-за Тайваня. Израильтяне вроде и прислушались к проблемам Белого дома, и в 2005 году вернули эти системы китайцам без модернизации, но по настойчивым уверениям источников haqqin.az, что в Израиле, что в Китае, ходят упорные слухи, что в действительности они их все-таки обновили. И в этот раз говорится о том, что хотя модернизированные системы БПЛА и высокоточного оружия и были переданы Китаю, но не похоже, чтобы «они активно использовалась китайскими военными».