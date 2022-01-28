Многомиллионные залежи нефти обнаружили в Казахстане

В Казахстане на месторождении Узень в Мангистауской области путем доразведки обнаружены новые залежи нефти. В результате прирост извлекаемых запасов нефти составил 39,9 миллиона тонн, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт компании«КазМунайГаз».

Согласно информации, прирост запасов углеводородов значительно повлияет на экономические показатели компании.

Месторождение Узень – одно из крупнейших месторождений с уникальными начальными геологическими запасами не только в Казахстане, но и во всем мире.