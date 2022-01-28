Взрыв на шахте в Грузии: есть погибший и пострадавшие

На угольной шахте Миндели в Ткибули (регион Имерети) произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Согласно данным «Новости-Грузия», пострадали до десяти горняков, состояние двух из них тяжелое. Телеканал «Формула» со ссылкой на представителя регионального отделения партии «Единое национальное движение» говорит о семи пострадавших. Как сообщил генеральный менеджер районной больницы Юрий Элиашвили, в общей сложности с места происшествия в клинику доставили девять человек. При поступлении состояние всех пациентов было оценено, как тяжелое. Спасти жизнь одного из пострадавших врачам не удалось.

В компании-операторе «Сакнахшири» подтвердили журналистам, что имел место инцидент и несколько человек пострадали. В настоящее время представители компании пытаются выяснить подробности.