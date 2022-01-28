Цены на нефть растут и остаются около максимумов за 7 лет

Цены на нефть растут утром и находятся вблизи максимумов за 7 лет, достигнутых по итогам последних торгов на прошлой неделе, Interfax.

Цена мартовского фьючерса на нефть Brent составляет $91,02 за баррель, что на $0,99 (1,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,69 - до $90,03 за баррель, в ходе торгов цена поднималась до отметки $91,7 за баррель впервые с октября 2014 года. Срок мартовских фьючерсов на Brent истекает в понедельник.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,78 за баррель, что на $0,96 (1,11%) выше итогового значения сессии в пятницу. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,21, до $86,82 за баррель.