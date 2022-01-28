Президент Армении официально ушел в отставку

Заявление относительно отставки президента Армении Армена Саркисяна начало действовать по прошествии семи дней после передачи документа парламентом, передает Интерфакс.

По закону «О регламенте парламента» отставка вступает в законную силу в том случае, если глава государства не отзовёт заявление в течение недели.

Армен Саркисян объявил об отставке 23 января. Он связал это с тем, что не способен влиять на политику страны и вопросы войны и мира. По информации армянских СМИ, правящая партия «Гражданский договор» выдвинет на пост президента министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна.