BME - Schindler Azerbaijan заказала у Cubics Technology единую систему управления бизнесом

Компания BME-Schindler Azerbaijan решила приобрести у Cubics Technology бизнес-решение для автоматизации и оптимизации внутренних бизнес-процессов. Причиной стало то, что система управления бизнесом Cubics BMS , предоставляемая Cubics , может быть максимально адаптирована для BME-Schindler Azerbaijan .

Руководство компании сообщает, что решение Cubics BMS, которое будет разработано для BME-Schindler Azerbaijan, будет включать в себя CRM-базу, колл-центр, бухгалтерскую и финансовую отчетность, управление задачами, продукты и услуги, проекты, складирование, снабжение, продажи, управление документами, управление кадрами и т.д., а также приложения для Android и iOS. Следует отметить, что большинство представительств Schindler по всему миру используют систему управления бизнесом SAP SE.

ООО «Бакинская механика и электроника» (BME) является официальным поставщиком услуг по установке и обслуживанию швейцарской группы компаний Schindler в Азербайджанской Республике. Основанная в 1874 году в кантоне Люцерн в Швейцарии, группа Schindler является мировым гигантом с более чем 56 000 сотрудников и в настоящее время представлена во многих странах мира. Schindler Group, которая ежедневно перевозит более миллиард человек по всему миру, является надежным поставщиком лифтов и эскалаторов, а также качественного обслуживания.

Cubics Technology — это технологическая компания, которая уже сотрудничает с более чем 50 местных компаний и предоставляет такие бизнес-решения, как система управления бизнесом, система расчетно-кассового обслуживания и продаж, а также решение для электронной коммерции.