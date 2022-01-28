Напряженность вокруг Украины: Джонсон отменяет визит в Японию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированную на февраль поездку в Японию, в рамках которой он должен был провести встречу с японским коллегой Фумио Кисидой. Об этом сообщило информагентство Kyodo со ссылкой на чиновников при правительстве страны.

По их данным, это связано с обострением ситуации вокруг Украины, а также скандалом с участием премьера в вечеринках во время локдауна. В то же время генсек Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что информация о готовящемся визите премьера Великобритании в Японию не соответствует действительности.

По данным источников агентства, визит Джонсона в Японию был запланирован на 15-16 февраля.