Сервис IVI удалил фильм о гитлеровце Нжде фото
Российский онлайн-кинотеатр IVI удалил фильм про гитлеровца Гарегина Нжде из своей базы.
Лента, снятая в 2013 году, была размещена на сайте сервиса, однако после многократных обращений руководство IVI решило удалить фильм во избежание нарушения российского законодательства.
Удаление контента вызвало бурю негодования среди армянских пользователей Сети, которые с оскорблениями накинулись на сервис.
Напомним, 28 января на место анонсированного Союзом армян России (САР) показа фильма об армянском гитлеровце Нжде в Москве (на улице Советской Армии) прибыла полиция и прекратила организацию сеанса.
Отметим, что фильм демонстрировался в Москве в Молодежном центре Союза армян России.
Представители полиции зачитали прокурорское представление о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 (реабилитация нацизма) и удалили собравшихся.
Гарегин Нжде – армянский националист первой половины XX века, который последовательно боролся против Советской власти и в годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с Третьим рейхом. Нжде принимал участие в создании Армянского легиона вермахта – военной структуры коллаборационистов, сражавшихся против Красной армии на Северном Кавказе, а впоследствии против западных союзников.