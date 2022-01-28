В Казахстане спецпрокуроры расследуют снос памятника Назарбаеву
Дело о сносе памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане расследуют специальные прокуроры, передает агентство КазТАГ.
Информацию о том, что дело у спецпрокуроров, в понедельник подтвердил информированный источник.
КазТАГ обратился за комментариями в пресс-службы прокуратуры Алматинской области и Генеральной прокуратуры.
Памятник первому президенту Казахстана снесен в начале января во время масштабных акций протеста в стране.