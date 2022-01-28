Президент Израиля не прервет визит в Эмираты из-за ракетных обстрелов хуситов

Президент Израиля Ицхак Герцог продолжит визит в Абу-Даби, несмотря на ракетные обстрелы территории Объединенных Арабских Эмиратов боевиками из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом Anadolu сообщил пресс-секретарь главы израильского государства Эйлон Леви.

По словам Леви, президент Израиля не намерен прерывать визит в Эмираты. «Ожидается, что визит продолжится в соответствии с графиком», - отметил пресс-секретарь.

В то же время саудовское агентство SPA сообщило, что после атаки хуситов на ОАЭ силы арабской коалиции уничтожили в йеменской провинции Эль-Джауф пусковую установку для баллистических ракет.