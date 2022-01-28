Ильхам Алиев о попытке трансляции фильма о Нжде в Москве
В ходе визита в Гянджу президент Ильхам Алиев дал интервью агентству АзерТАдж, в котором выразил свое отношение к инциденту с попыткой трансляции в России фильма об армянском фашисте Гарегине Нжде.
Напомним, что 28 января Союз армян России организовал показ фильма о нацисте Гарегине Нжде. Однако прибывшие в административное здание Союза армян сотрудники МВД России прервали показ экстремистского фильма.
«Считаю, что в первую очередь эта позорная акция не состоялась благодаря настойчивости российской общественности. Но верно и то, что впервые на политический уровень я поднял этот вопрос.
Вопрос о палаче Нжде я поднимал в ходе своего выступления на одном из саммитов СНГ. Я заявил, что установка в Ереване памятника Нжде является пропагандой фашизма, и этому должен быть положен конец. Этот человек был фашистом и палачом. Он убивал безвинных азербайджанцев, а затем в ходе Второй мировой войны убивал солдат и офицеров советской армии. Но в Армении его героизируют. К сожалению, нынешнее правительство Армении тоже пропагандирует и защищает фашистов.
Проведение этой недопустимой акции по линии армянской диаспорской организации в Москве не укладывается ни в какие рамки. Россия сама находится на переднем крае борьбы с героизацией фашизма. Как и Азербайджан. С российской стороной по этому вопросу неоднократно проводились обсуждения. На уровне президентов, других должностных лиц, общественных организаций мы сходимся в мысли о недопустимости возрождения фашизма.
Необходимо положить конец попыткам искажения истории Второй мировой войны. Эта политика подведет весь мир к пропасти. Нельзя героизировать фашизм. Однако Армения на деле предпринимает конкретные шаги по героизации такого фашиста как Нжде. В Армении имя Нжде носят улицы, площади, станция метров, ему воздвигнут шестиметровый памятник, который до сих пор не снесен», - сказал президент.