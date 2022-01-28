Ильхам Алиев о попытке трансляции фильма о Нжде в Москве

В ходе визита в Гянджу президент Ильхам Алиев дал интервью агентству АзерТАдж, в котором выразил свое отношение к инциденту с попыткой трансляции в России фильма об армянском фашисте Гарегине Нжде.

Напомним, что 28 января Союз армян России организовал показ фильма о нацисте Гарегине Нжде. Однако прибывшие в административное здание Союза армян сотрудники МВД России прервали показ экстремистского фильма.

«Считаю, что в первую очередь эта позорная акция не состоялась благодаря настойчивости российской общественности. Но верно и то, что впервые на политический уровень я поднял этот вопрос.