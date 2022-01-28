Как сообщалось ранее, 29 января из-за резкого изменения погодных условий и метели в районе тоннелей Кельбаджарского района четверо военнослужащих азербайджанской армии – старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машаллах Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу потеряли ориентацию на местности и сбились с пути.

Сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что поиски пропавшего в Кельбаджаре во время снежной бури старшего лейтенанта азербайджанской армии Фуада Багирова продолжаются во взаимодействии с соответствующими государственными структурами.