В Казахстане продолжаются аресты чиновников
Антикоррупционная служба Казахстана задержала высокопоставленных сотрудников министерства сельского хозяйства, которые обвиняются в хищениях субсидий, передает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что задержаны руководитель управления сельского хозяйства по Восточно-Казахстанской области Владимир Гайламазян, заместитель руководителя управления сельского хозяйства по Жамбылской области Ерлан Кулкеев и заместитель руководителя управления сельского хозяйства по Мангистауской области Бактыбай Изимтаев.